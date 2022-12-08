Новосибирцы пожаловались на неработающий светофор на перекрестке у школы. Фото: "АСТ-54".

Жители Новосибирска пожаловались на сломанный светофор. Находится он на пересечении улиц Федосеева и Михаила Кулагина. Горожане написали об этом в соцсети.

– Светофор не работает уже несколько дней. Рядом расположена школа, и по этой дороге постоянно ходят дети, – рассказали новосибирцы в паблике «АСТ-54».

Новосибирцы переживают, что из-за поломки под колесами машины окажется ребенок. Люди призвали пешеходов и водителей быть внимательнее на этом участке.

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