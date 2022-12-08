Прокуратура возбудила очередное дело на авиакомпанию S7 из-за невылета 10 пассажиров из Новосибирска в Самарканд

В Новосибирске пассажирам не хватило свободных мест в самолете. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Транспортная прокуратура нашла нарушения в работе авиакомпании S7 после того, как новосибирцы не смогли улететь в Узбекистан. Напомним, в ноябре десять пассажиров из Новосибирска купили билеты в Самарканд, но в день вылета на борту не оказалось свободных мест.

Как сообщила КП-Новосибирск старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина, гендиректору авиакомпании было внесено представление об устранении нарушений закона.

В то же время пассажиры имеют право обратиться в суд, потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда из-за срыва планов.

В отношении авиакомпании возбуждено дело по административной статье об оказании населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Санкция этой статьи предусматривает штраф для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей.

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