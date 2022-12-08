Новосибирск утром 8 декабря сковали пробки в 6 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром четверга, 8 декабря, улицы Новосибирска сковали 6-балльные пробки. Большинство дорог на карте «2ГИС» горят красным. Рассказываем, по каким улицам сегодня не проехать.

Заторы на улицах Широкой, Станционной, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по проезду Энергетиков, Димитровском мосту. Затруднено движение по Ватутина, Котовского, Станиславского, Титова, Троллейной и Сибиряков-Гвардейцев. Пробка из-за ДТП на Петухова. Сложно проехать и по Октябрьскому мосту в сторону правого берега.

На правом берегу пробки на Большевистской, Никитина, Восход и Бориса Богаткова. Движение по улице Фабричной тоже затруднено, там произошло ДТП. Также пробки из-за аварий на Ипподромской и Богдана Хмельницкого.

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