«Не нажимайте единицу!»: новосибирцы пересылают друг другу предупреждение о телефонных мошенниках

Новосибирцы пересылают друг другу в мессенджерах объявление о телефонных мошенниках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирцы пересылают друг другу в мессенджерах объявление о телефонных мошенниках. Суть аферы заключается в том, что вам поступает звонок с неизвестного номера, робот просит вас нажать единицу в том случае, если вы поставили прививку. Якобы после этого ваш смартфон будет взломан.

— У многих привязаны банковские карты, так что, будьте осторожны, когда вам будут поступать подобные звонки, — говорится в тексте объявления.

Людей пугают взломом телефона. Фото: читатели КП-Новосибирск

Как выяснилось, это объявление уже не первый год гуляет по интернету. Найти его на просторах форумов и соцсетей можно начиная с 2020 года. Да и сама схема обмана — не нова. Ранее «Комсомолка» уже рассказывала, в чем на самом деле суть мошенничества.

— То, что вы нажмете единичку, не приведет к блокировке телефона или несанкционированному доступу к вашей информации, — рассказал kp. Ru глава исследовательского центра Интерфакс-ЛАБ Илья Мунерман. — Но это только этап в мошеннической цепочке. Люди стали грамотнее и уже не так часто ведутся на сообщения от мнимой «службы безопасности банка» или «полиции». Поэтому злоумышленники стали использовать роботов — они быстрее произведут обзвон, с ними не будут вести издевательские разговоры те, кто догадался, что это мошенники. Бросил трубку — все, не стоит на него и время тратить. А кто нажал единичку — с тем можно будет общаться дальше.

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