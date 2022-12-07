ГК «ВИС» показала с высоты строительство трех поликлиник в Новосибирске

ГК «ВИС» показала с высоты строительство трех новых поликлиник № 2, № 27 и № 7. Фото: ГК «ВИС»

В Новосибирске группа компаний «ВИС» показала с высоты строительство трех новых поликлиник № 2, № 27 и № 7. Они всего готовы примерно наполовину. Это первые три из семи поликлиник, которые планируется построить в городе. Еще на четырех стройплощадках работы только стартовали.

Все поликлиники готовы примерно на половину. Фото: ГК «ВИС»

— В наибольшей степени готовности находится поликлиника № 7 на улице Пролетарской. Здесь практически смонтировали окон на всех этажах и кладка стен и перегородок на первых этажах, на 100% смонтированы внутриплощадочные тепловые сети, на 88% выполнено устройство кровли. Устанавливается система отопления, сети электро- и водоснабжения, — сообщили в компании. — В этом же Октябрьском районе на улице Татьяны Снежиной возводится поликлиника № 2. На всех четырёх этажах завершается кладка перегородок из кирпича и стен из газобетонных блоков, на 1 и 2 этажах началась штукатурка внутренних поверхностей. В шестиэтажном здании поликлиники № 27, расположенном в Заельцовском районе на ул. Ереванской, также ведутся работы по устройству стен и перегородок, монтаж окон, кровля готова на 72%.

Это первые три из семи поликлиник, которые планируется построить в городе. Фото: ГК «ВИС»

Планируется, что в новых поликлиниках смогут лечиться 320 тысяч новосибирцев. ГК «ВИС» будет отвечать не только за их строительство и оснащение, но и за их техническую эксплуатацию до 2029 года. А профильная работа поликлиник будет осуществляться в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Планируется, что в новых поликлиниках смогут лечиться 320 тысяч новосибирцев. Фото: ГК «ВИС»

"ВИС" будет отвечать за их техническое оснащение до 2029 года. Фото: ГК «ВИС»

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