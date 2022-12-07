Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки коммунальной аварии в Новосибирске

Из-за аварии без тепла остались 14 тысяч человек. Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по коммунальной аварии в Новосибирске, которая произошла 28 ноября на пересечении улиц Королева и Промышленной.
— Председатель СКР Бастрыкин поручил доложить о результатах процессуальной проверки и мерах по восстановлению прав граждан. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — пояснили в региональном Следственном комитете.
Напомним, что из-за прорыва теплотрассы без тепла остались около 14 тысяч человек. В контуре поврежденный теплотрассы находилось 162 объекта, в том числе круглосуточное медучреждение. Устранить аварию и восстановить теплоснабжение обещали к утру следующего дня, однако на ремонт потребовалось больше времени — около суток.
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