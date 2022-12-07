В Новосибирской области создали движение «Отцы Сибири».
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске создали движение «Отцы Сибири». Оно объединит различные отцовские и родительские сообщества СФО. Его участники заниматься воспитанием детей и молодежи, а также помогать семьям, попавшим трудную жизненную ситуацию.
— Движение «Отцы Сибири» организовано для объединения отцовских и родительских сообществ и организаций разного уровня. На данный момент нас поддерживают отцы Красноярска, Иркутска, Кемерова, Омска, — рассказала ТАСС уполномоченная по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко.
Одним из направлений движения станет вовлечение детей в спорт и организация их досуга. А также безопасность детей в летнее время и в каникулы.
Напомним, что новосибирский Совет отцов выступил против концертов исполнительницы Hofmannita и группы «Полматери». Те должны пройти в лофт-парке «Подземка» 8 и 15 декабря. Общественников возмутил имидж музыкантов, содержание их песен и обилие мата в них.
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