В Новосибирской области создали движение «Отцы Сибири». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске создали движение «Отцы Сибири». Оно объединит различные отцовские и родительские сообщества СФО. Его участники заниматься воспитанием детей и молодежи, а также помогать семьям, попавшим трудную жизненную ситуацию.

— Движение «Отцы Сибири» организовано для объединения отцовских и родительских сообществ и организаций разного уровня. На данный момент нас поддерживают отцы Красноярска, Иркутска, Кемерова, Омска, — рассказала ТАСС уполномоченная по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко.

Одним из направлений движения станет вовлечение детей в спорт и организация их досуга. А также безопасность детей в летнее время и в каникулы.

Напомним, что новосибирский Совет отцов выступил против концертов исполнительницы Hofmannita и группы «Полматери». Те должны пройти в лофт-парке «Подземка» 8 и 15 декабря. Общественников возмутил имидж музыкантов, содержание их песен и обилие мата в них.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер