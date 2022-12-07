Новосибирский общепит с января по октябрь заработал больше, чем за весь 2021 год

С января по октябрь новосибирский общепит заработал около 36,3 миллиардов рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Выручка предприятий общепита в Новосибирской области за 10 месяцев 2022 года превысила сумму, которую рестораторы смогли заработать за весь 2021 год. Об этом сообщает Росстат в своей статистике.

Так, с января по октябрь новосибирский общепит заработал около 36,3 миллиардов рублей. Это больше, чем вся выручка предприятий в 2021 году и в 2019 году, когда этот показатель являлся максимальным и составлял 35, 6 миллиардов рублей.

При этом падение наблюдается у розничной торговли. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в октябре 2022 выручка ритейлеров оказалась на 3,6% меньше. А всего за 10 месяцев года составила 633,4 миллиардов рублей. Это оказалось только на 0,4% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

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