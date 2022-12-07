В ГИБДД раскрыли подробности ДТП с двумя иномарками, перекрывшими улицу Семьи Шамшиных в Новосибирске

В ДТП пострадала пассажирка «Тойоты». Фото: кадр из видео "АСТ-54"

В ГИБДД раскрыли подробности ДТП с двумя иномарками, перекрывшими улицу Семьи Шамшиных в Новосибирск. Произошла авария днем в среду, 7 декабря.

— 39-летний водитель за рулем автомобиля Kia Rio двигался по улице Семьи Шамшиных в сторону улицы Максима Горького. В пути следования у дома №60 по улице Депутатской он не справился с управлением и врезался в Toyota Land Cruiser, за рулем которого была 33-летняя женщина, — рассказали в городской Госавтоинспекция.

В ДТП пострадала 48-летняя пассажирка «Тойоты». Женщину госпитализировали с различными травмами.

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