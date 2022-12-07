Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 декабря 2022 16:50

Парень с гуслями и собакой удивил пассажиров метро

Парень с гуслями и собакой удивил пассажиров метро в Новосибирске
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске в переходе у метро заметили музыканта с весьма необычным инструментом — гуслями.

В Новосибирске в переходе у метро заметили музыканта с весьма необычным инструментом — гуслями.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске в переходе у метро заметили музыканта с весьма необычным инструментом — гуслями. Компанию ему составляла собака-самоед.

Разместился сибирский Садко в переходе у метро «Гагаринская». И, судя по быстро наполняющейся купюрами шапке, новосибирцам его игра понравилась. Впрочем, возможно кого-то больше очаровал пушистый компаньон музыканта.

Новосибирская подземка часто становится для горожан местом, где можно получить незабываемые впечатления. Так, например, в 2016 году в переходе под Часовней спел сам Борис Гребенщиков с группой «Аквариум», в 2019 году в метро заметили енота, а в 2020 году — на поезде под землей решил прокатиться селезень.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер