Парень с гуслями и собакой удивил пассажиров метро

В Новосибирске в переходе у метро заметили музыканта с весьма необычным инструментом — гуслями. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске в переходе у метро заметили музыканта с весьма необычным инструментом — гуслями. Компанию ему составляла собака-самоед.

Разместился сибирский Садко в переходе у метро «Гагаринская». И, судя по быстро наполняющейся купюрами шапке, новосибирцам его игра понравилась. Впрочем, возможно кого-то больше очаровал пушистый компаньон музыканта.

Новосибирская подземка часто становится для горожан местом, где можно получить незабываемые впечатления. Так, например, в 2016 году в переходе под Часовней спел сам Борис Гребенщиков с группой «Аквариум», в 2019 году в метро заметили енота, а в 2020 году — на поезде под землей решил прокатиться селезень.

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