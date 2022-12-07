Изменится схема движения на транспортных развязках трех улиц: Даргомыжского и в районе пересечения Бориса Богаткова и Доватора.
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
В Новосибирске поменяется схема движения на транспортных развязках трех улиц: Даргомыжского и в районе пересечения Бориса Богаткова и Доватора.
— После 20 декабря меняется схема организации дорожного движения на транспортной развязке по улице Даргомыжского от дома №1 до дома №3. После 5 января 2023 года меняется схема движения на транспортной развязке в районе пересечения улиц Бориса Богаткова и Доватора, — рассказали в мэрии.
Изменения в муниципалитете объяснили повышением безопасности дорожного движения. Также водителям напомнили о внимательности на дорогах и необходимости пользоваться информационными щитами и соблюдать ПДД.
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