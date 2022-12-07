В Новосибирской области 11-классники написали итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ

В Новосибирской области в среду, 7 декабря, 11-классники написали итоговое сочинение. Фото: министерство образования Новосибирской области

В Новосибирской области в среду, 7 декабря, 11-классники написали итоговое сочинение. Зачет по этой работе станет для них допуском к сдаче ЕГЭ. Дети с ограниченными возможностями здоровья и те, кто учится в закрытых спецучреждениях писали итоговое изложение.

— В этом учебном году комплекты тем итогового сочинения формируются только из тех тем, которые использовались в прошлые годы. В будущем закрытый банк тем будет ежегодно пополняться новыми темами. В каждый комплект тем итогового сочинения будут включены по две темы из каждого раздела банка: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека». Такая компоновка поможет сориентировать выпускников на раскрытие той или иной темы в каждом блоке, — пояснила начальник управления образовательной политики в сфере общего образования министерства образования региона Елена Плетнёва.

Оцениваться сочинения будут по старым критериям: соблюдение объема, раскрытие темы, аргументация с использованием литературных источников, грамотность и логическое изложение. Всего в регионе в этом году сочинение написали 13 465 человек, изложение — 258. Те, кто по каким-то причинам не смог сделать это 7 декабря, смогут сдать работу в дополнительные сроки — 1 февраля и 3 мая 2023 года.

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