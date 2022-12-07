Прокуратура потребовала перенести незаконно установленную снегоплавильную станцию на Федосеева в Новосибирске

Ведомство внесло представление мэру Анатолию Локтю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура провела проверку после жалоб новосибирцев на незаконную работу снегоплавильной станции на улице Федосеева. По ее итогам, мэру Анатолию Локтю внесли представление, а снегоплавильную станции потребовали перенести.

— Для недопущения возобновления деятельности снегоплавильной станции по улице Федосеева, 10/1 и урегулирования вопроса размещения в границах города таких объектов, прокурором города внесено представление мэру Новосибирска, — рассказали в региональной прокуратуре.

По сообщению ведомства, в представлении также указали на неэффективность принимаемых мэрией мер по взысканию имеющейся задолженности по договорам аренды муниципальной земли.

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