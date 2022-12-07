Прокуратура потребовала перенести незаконно установленную снегоплавильную станцию на Федосеева в Новосибирске

Ведомство внесло представление мэру Анатолию Локтю.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Прокуратура провела проверку после жалоб новосибирцев на незаконную работу снегоплавильной станции на улице Федосеева. По ее итогам, мэру Анатолию Локтю внесли представление, а снегоплавильную станции потребовали перенести.
— Для недопущения возобновления деятельности снегоплавильной станции по улице Федосеева, 10/1 и урегулирования вопроса размещения в границах города таких объектов, прокурором города внесено представление мэру Новосибирска, — рассказали в региональной прокуратуре.
По сообщению ведомства, в представлении также указали на неэффективность принимаемых мэрией мер по взысканию имеющейся задолженности по договорам аренды муниципальной земли.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер