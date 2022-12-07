Из-за бесснежной зимы Новосибирскую область может настигнуть паводок

Из-за бесснежной зимы новосибирцам может грозить паводок. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отсутствие привычного снежного покрова, который в Сибири, как правило, ложится уже в конце ноября, очень беспокоит новосибирцев. Мы уже рассказывали, как это сказывается на животных и растениях, но агрономы предупреждают об еще одной опасности, которая может стать следствием бесснежной зимы — паводках.

— С уверенностью прогнозировать такое, конечно, нельзя. Но, исходя из своего опыта, могу сказать, что подобные случаи — когда паводок наступает после бесснежной зимы — уже бывали. Связано это с тем, что из-за отсутствия снега почва промерзает на большую глубину. И даже если снег выпадет потом — уже в январе или феврале, толку от этого не будет, — пояснила КП-Новосибирск агроном Людмила Шубина. — А уже промерзшая земля не даст весной талой воде впитаться в нижние слои почвы. И тогда вода начнет скапливаться там, где она скапливаться не должна.

По словам агронома, дачникам стоит заранее готовиться к возможности появления паводка этой весной.

— По идее, в тех местах, где имеется угроза паводка, должны быть оборудованы специальные каналы водоотведения, куда будет уходить талая вода. И каналы эти нужно регулярно чистить, чтобы там не скапливался мусор, — добавила Людмила Шубина.

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