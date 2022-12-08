В Новосибирск придут морозы до -24 градусов

Погода в Новосибирске по-прежнему холодная и бесснежная. Фото: Мария ЛЕНЦ

8 декабря погода в Новосибирске не переменится. По-прежнему будет холода ниже -20 градусов, безветрие и отсутствие снега.

- Ночью температура составит -19…-21, в пригороде -22.-24 градуса, днем -17…-19. Будет переменная облачность, преимущественно осадков. На дорогах гололедица. Днем порывы ветра увеличатся до 4-9 метров в секунду, — сообщили синоптики.

По Новосибирской области местами выпадет небольшой снег. При прояснениях изморозь. На дорогах гололедица. Температура ночью -19, -24 местами до -32, днем -15…-20.

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