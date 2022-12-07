В Барнауле выставили на продажу переделанный в вездеход «Джип»

Переделанный в вездеход «Джип» продают в Барнауле. Фото: Drom
Переделанный в вездеход «Джип» продают в Барнауле. Объявление опубликовано на платформе Drom.
Автомобиль марки Jeep Cherokee выпущен в 1993 году. За него просят 1,25 миллиона рублей, пишет «Толк».
− Джип имеет бензиновый двигатель объемом четыре литра с мощностью 190 лошадиных сил, − сообщили в публикации.
У авто механическая коробка передач и полный привод. Как отмечает продавец, машина переделана в вездеход, поэтому ей не страшно никакое бездорожье.
Переоборудовать транспортное средство начали в 2020 году. Мастера переделали двигатель, подвеску, кузов и многие другие элементы.
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