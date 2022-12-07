В Новосибирске начали судить таксиста за ДТП, где погибла 16-летняя школьница

Таксиста, обвиняемого в ДТП, где погибла 16-летняя девушка, начали судить. Фото: ГИБДД по Новосибирску/АСТ-54

В Новосибирске стартовал судебный процесс по делу таксиста, обвиняемого в ДТП на улице Орджоникидзе, где погибла 16-летняя девушка. Напомним, авария случилась в ночь на 14 июля 2022 года. Следствие пришло к выводу, что шофер находился в состоянии опьянения.

— На заседании было оглашено обвинительное заключение. Обвиняемый признал вину частично: он пояснил, что согласен со всеми обстоятельствами ДТП, но не согласен с тем, что находился в состоянии наркотического опьянения, — пояснила КП-Новосибирск помощник прокурора Центрального района Новосибирска Екатерина Кукченко.

Сам таксист показаний пока что не давал, свидетели также не допрашивались.

Обвиняют водителя по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Ему может грозить до 12 лет колонии.

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