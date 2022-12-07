В Бердске 7-летний мальчик на тюбинге попал под колеса иномарки

В Бердске иномарка наехала на 7-летнего мальчика, который скатывался с горки на тюбинге. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

В Бердске иномарка наехала на 7-летнего мальчика, который скатывался с горки на тюбинге. ДТП произошло 7 декабря в 14:50, рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска.

Мужчина на «Тойоте» ехал по улице Лунной в сторону улицы Космической. Внезапно ему под колеса выкатилась «ватрушка» с ребенком.

− Мальчик скатывался на тюбинге с овощехранилища справа налево по ходу движения автомобиля, − уточнили в Госавтоинспекции.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего забрали в больницу.

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