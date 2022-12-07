В Новосибирске улицу Семьи Шамшаных перегородили две столкнувшиеся иномарки

В Центральном районе Новосибирска две столкнувшиеся иномарки перегородили проезд.

В Центральном районе Новосибирска две столкнувшиеся иномарки перегородили проезд. О ДТП, случившемся вечером 7 декабря, рассказали очевидцы в соцсетях.

— На Семьи Шамшиных столкнулись чёрный внедорожник и синий седан Kia Rio. Из-за аварии оказалась заблокирована одна из двух полос дороги, образовалась пробка, — сообщили в паблике Вконтакте «АСТ-54».

По данным портала Яндекс. Карты, сейчас пробки на дорогах достигают 6 баллов. Затор на улице Семьи Шамшаных достигает 7 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber