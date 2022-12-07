Глава Минприроды Новосибирской области обсудил создание пяти зон в Караканском бору

В Караканском бору могут появиться заповедная и рекреационная зоны. Фото: правительство НСО
В Караканском бору хотят организовать несколько зон, которые будут иметь определенное назначение. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
Данную тему глава Минприроды обсудил с депутатом Госдумы Александром Аксененко.
− Александр Аксененко был одним из первых, кто выступил после обращения жителей с инициативой создать особо охраняемую природную территорию площадью более ста тысяч гектар, − отметил Евгений Шестернин.
Такой статус бор получил в августе 2022 года.
Караканский бор планируют разделить на пять участков. Это будут заповедная и рекреационная зоны, а также зоны традиционного природопользования, лесохозяйственного использования и историко-культурных объектов.
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