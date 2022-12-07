В Новосибирской области открыли первую ледовую переправу. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирской области открыли первую ледовую переправу. Она проходит через водохранилище и связывает села Спирино и Чингис в Ордынском районе. Контролировать движение по ней будут спасатели.

— Переправа грузоподъемностью 5 тонн начала работать 7 декабря. Общая протяжённость ледовой дороги в одну сторону составляет 1, 8 км. Теперь местным жителям не нужно преодолевать 100-километровый объезд по автодороге вокруг Новосибирского водохранилища. Движение по ледовой переправе осуществляется по двум полосам, ширина каждой 20 метров. Толщина льда на ледовой переправе составляет 50 см. Переправа функционирует с 09:00 до 18:00, — сообщили в областном МЧС.

Ехать по переправе разрешено со скоростью до 10 километров в час. Еще необходимо соблюдать интервал и двигаться по льду равномерно, без остановок, разгонов и разворотов. Перед выездом на лед необходимо отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла в машине и приоткрыть двери.

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