«Боевой свин!» Двухнедельный поросенок, затеявший бой с собакой, рассмешил новосибирцев

Новосибирец снял на видео поросёнка Фунтика, устроившего «бой» с собакой. Фото: стоп-кадр.

Житель ОбьГЭСа Борис снял на видео двухнедельного поросенка, устроившего «бой» с собакой. На кадрах малыш продемонстрировал свой нрав: бросался на четвероногую, кусал… Как пояснил хозяин пятачка, так поросенок защищал свою территорию. Борис добавил, что кабанчик – сын Степана. Того самого знаменитого кабана с ОбьГЭСа.

– Это наш боевой свин Фунтик, ласково его называем Фуней. Ежедневно устраивает такие тренировки с собакой! Так он прогоняет ее, защищая свою территорию. Мне достаточно сказать ему: «Убери собаку из кабинета», и Фуня тут как тут, нападает, – рассказал КП-Новосибирск Борис. – Фунтик живет у меня в кабинете, я его поселил туда, потому что у него ножка была подвернута. Сейчас она уже восстановилась, но Фунтик остался. Кабинет поросенок считает своей территорией. Понятно, что он туда собачку не запустит. Вот так вот работает двухнедельный поросенок, который в 6-8 раз меньше собаки. А представьте, как работает кабан в 150 кг, который защищает свою территорию.

Но, судя по всему, и огромный кабан, тот же Степан, отец поросенка, побаивается сына. На видео, которым поделился с КП-Новосибирск Борис, Степа удирает прочь, завидев отпрыска. Так, двухнедельный Фунтик в свои 2 недели отроду заслужил репутацию грозы района и своего двора.

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