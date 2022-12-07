В Новосибирской области беженцы из Херсона получат выплату в 100 тысяч рублей

Беженцы получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирской области беженцы из Херсона и Херсонской области могут рассчитывать на финансовую поддержку в 100 тысяч рублей. Региональные центры соцподдержки уже приняли 10 заявлений на единовременную выплату.

— Предусмотрено предоставление единовременной выплаты на обзаведение имуществом в размере 100 тысяч рублей, — рассказала министр труда и социального развития региона Елена Бахарева 7 декабря в ходе брифинга 7 декабря. — Данную меру поддержки курирует министерство труда и соцразвития. Для получения выплаты необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения или МФЦ. Каждый член семьи имеет право на единовременную выплату. В правительстве напомнили об еще одной мере поддержки для беженцев — социальная выплата на приобретение жилого помещения. Сертификатом предусмотрено 33 квадрата для одного человека, 42 квадрата для семьи из двух человек, если от трех и более людей — по 18 квадратов на каждого члена семьи.

Напомним, что по данным на октябрь 2022 года в Новосибирске насчитывалось 504 беженца из Украины и присоединённых к России территорий.

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