Главный инфекционист Новосибирской области перечислила симптомы гриппа

Отличить грипп от других заболеваний не так трудно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала, какие симптомы сопровождают грипп. Ее слова прозвучали на брифинге в агентстве «Интерфакс» 7 декабря.

В регионе продолжает расти число больных ОРВИ и гриппом. По словам Ларисы Поздняковой, эту неделю фиксируют большой прирост среди взрослого населения.

Отличить грипп от других заболеваний не так трудно. Для него характерно резкое начало болезни. В первые дни температура обычно повышается до 38-40 градусов.

Появляется боль в теле, мышцах и глазных яблоках, также начинают ныть суставы. Это говорит о сильной интоксикации.

Как правило, в первые дни кашля и насморка нет. Они начинают тревожить больного на третьи или четвертые сутки.

− Грипп − всегда достаточно серьезное заболевание, не нужно заниматься самолечением, − подчеркнула главный инфекционист региона.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске врачи предупредили о росте заболеваемости свиным гриппом.

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