В Новосибирске из-за ОРВИ и гриппа перепрофилируют корпус детской больницы

Перепрофилируют один из корпусов Детской городской больницы №1. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске из-за роста госпитализации детей с ОРВИ и гриппом перепрофилируют один из корпусов Детской городской больницы №1. По словам замминистра здравоохранения региона Татьяны Анохиной, по сравнению с серединой прошлой недели на сегодняшний день число вызовов врача из-за высокой температуры у ребенка увеличилось на 30%.

— Идет рост госпитализаций детей — детская больница №3, детская больница №6 и педиатрическое отделение больницы №25. Они заполнены даже с учетом выделенных дополнительных коек уже на 95%. И с пятницы этой недели мы перепрофилируем один корпус Детской больницы №1. Там будет прекращено оказание специализированной помощи по различным профилям. И будут госпитализироваться дети с лихорадкой. То есть с ОРЗ, и в том числе с гриппом, — отметила Татьяна Анохина в ходе пресс-конференции в «Интерфакс» 7 декабря.

Напомним, что по последним данным, грипп выявили у 62 сибиряков, 30 из них в больницах. Причем в 90% это свиной грипп или H1N1.

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