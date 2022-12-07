Появилось видео массового ДТП в Первомайском районе Новосибирска

Массовое ДТП спровоцировал водитель контейнеровоза. Фото: АСТ-54

Видео массового ДТП в Первомайском районе появилось в соцсетях. Напомним, все произошло утром в среду, 7 декабря.

Как сообщили в группе «АСТ-54», участниками аварии стали как минимум семь машин. Среди них – микроавтобус, контейнеровоз, бортовая «ГАЗель» и четыре легковушки. Позже к ним присоединился пассажирский автобус.

Массовое ДТП спровоцировал водитель контейнеровоза. Он по неизвестной причине съехал с дороги и протаранил несколько транспортных средств.

В Госавтоинспекции по Новосибирску уточнили, что никто не пострадал.

− Данное дорожно-транспортное происшествие оформлено с материальным ущербом, − отметили в Госавтоинспекции.

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