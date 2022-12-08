В Новосибирске безработный отправил школьницу делать закладки и получил срок

Безработный отправил несовершеннолетнюю делать закладки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске суд вынес приговор 26-летнему безработному, который убедил несовершеннолетнюю делать закладки. Подробности рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Дзержинского района.

В июле 2022 года сотрудники полиции задержали несовершеннолетнюю в Дзержинском районе при попытке сбыта закладок с солями. Девушка созналась во всем, вскоре оперативники задержали 26-летнего подельника в квартире. Тот также признал вину и написал явку с повинной.

Подсудимый получил сообщение о тайнике с наркотическими средствами, в котором находилось несколько свертков общим весом более 17 граммов. Несовершеннолетняя должна была забрать их и положить в другой тайник. После чего сообщить адрес подельнику.

- Ранее мужчина не был судим, холост, имеет неполное среднее образование, имеет несовершеннолетнего ребенка. Суд назначил подсудимому 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Дзержинского района Олеся Бажайкина.

Несовершеннолетняя также получила обвинительный приговор.

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