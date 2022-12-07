При строительстве 95% объектов в Новосибирской области выявили нарушения

В Новосибирской области у 95% строящихся объектов выявили нарушения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирской области у 95% строящихся объектов выявили нарушения. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник инспекции государственного строительного надзора НСО Алексей Нечунаев.

По словам Нечунаева, под контролем Госстройнадзора находится около тысячи объектов.

− Есть акты, которые мы закрываем без нарушений. Это в основном крупные застройщики, которые давно на рынке, − отметил начальник инспекции.

Самые распространенные нарушения – несоответствие проектной документации реальному положению дел на стройплощадке. Также были замечания, касающиеся организации работ на стройке. Например, где-то неправильно установили ограждения.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Госстройнадзор выдал мэрии предостережение по старому автовокзалу на Красном проспекте.

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