При строительстве 95% объектов в Новосибирской области выявили нарушения

В Новосибирской области у 95% строящихся объектов выявили нарушения.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Новосибирской области у 95% строящихся объектов выявили нарушения. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник инспекции государственного строительного надзора НСО Алексей Нечунаев.
По словам Нечунаева, под контролем Госстройнадзора находится около тысячи объектов.
− Есть акты, которые мы закрываем без нарушений. Это в основном крупные застройщики, которые давно на рынке, − отметил начальник инспекции.
Самые распространенные нарушения – несоответствие проектной документации реальному положению дел на стройплощадке. Также были замечания, касающиеся организации работ на стройке. Например, где-то неправильно установили ограждения.
Ранее КП-Новосибирск писала, что Госстройнадзор выдал мэрии предостережение по старому автовокзалу на Красном проспекте.
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