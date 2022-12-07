Специальный курс для преподавателей вузов и СПО будет запущен в «Школе 21»

Фото: 21-school.ru

Проект будет реализован в рамках гранта министерства региональной политики Новосибирской области на реализацию социально значимых проектов в области дополнительного образования в сфере информационных технологий.

Цель проекта - предоставить преподавателям колледжей и вузов возможность получить востребованные знания в области анализа данных и познакомить с уникальной методологией «Школы 21». Интенсив «Введение в анализ данных» проведет кампус «Школы 21» в Новосибирске.

На интенсиве преподаватели будут заниматься решением практических задач по сбору, очистке, анализу и визуализации больших данных. Кроме того, они освоят работу на современном языке Python и обучатся основам машинного обучения. В конце курса участники смогут лучше ориентироваться в больших массивах данных, изучат современные инструменты разработки и смогут делать выводы на основе проанализированных данных. Благодаря сочетанию индивидуальной и коллективной работы над проектами, участники разовьют не только прикладные, но и мягкие навыки. Они научатся работать в команде, быстрее находить необходимую информацию и усовершенствуют способность критически мыслить.

Константин Селезнев, директор Новосибирского кампуса «Школы 21»:

- В связи со стремительным развитием технологий, специалистам из различных отраслей требуется развитие цифровых навыков. Прохождение интенсива по аналитике данных позволит участникам получить уникальный опыт и приобрести востребованные ИТ-навыки, а также окунуться в современный процесс IT-разработки. Благодаря методологии равный-равному (peer-to-peer), участники будут обмениваться знаниями и опытом, необходимыми для решения практических задач. Мы надеемся, что на интенсиве преподаватели почерпнут для себя много нового, и в дальнейшем смогут применять полученные знания на практике.

Алла Соколовская, Президент Фонда «Партнеры в образовании»

- ИТ-отрасль сейчас активно развивается, появляются новые проекты, растет количество ИТ-организаций, поэтому регион столкнулся с острой нехваткой квалифицированных кадров. Чтобы поддержать отрасль, и повысить уровень образовательного процесса в учебных учреждениях, готовящих ИТ-специалистов, мы обратились к «Школе 21». Акцент решили сделать именно на повышении компетенции преподавателей, которые в дальнейшем смогут передать знания своим студентам.