В Искитиме под Новосибирском построят новую экологичную котельную за 580 миллионов рублей

В Новосибирской области заменят старую угольную котельную.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Искитиме построят новую экологичную модульную котельную на газе. Об этом сообщил в ТАСС начальник отдела экологического и земельного надзора администрации Искитима Виктор Баулин.
Неэкологичная угольная котельная, которая обеспечивает отоплением дома 5 тысяч человек, располагается за несколько километров от центра города. В атмосферу уходят пыль, сажа, сероводород и другие выбросы.
Строительство новой котельной модульного типа обойдется в 580 миллионов рублей. Обновление запланировали в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
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