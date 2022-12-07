В Искитиме под Новосибирском построят новую экологичную котельную за 580 миллионов рублей

В Новосибирской области заменят старую угольную котельную. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Искитиме построят новую экологичную модульную котельную на газе. Об этом сообщил в ТАСС начальник отдела экологического и земельного надзора администрации Искитима Виктор Баулин.

Неэкологичная угольная котельная, которая обеспечивает отоплением дома 5 тысяч человек, располагается за несколько километров от центра города. В атмосферу уходят пыль, сажа, сероводород и другие выбросы.

Строительство новой котельной модульного типа обойдется в 580 миллионов рублей. Обновление запланировали в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber