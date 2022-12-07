Бывшего эксперта Министерства ЖКХ Новосибирской области обвиняют в мошенничестве

В Новосибирске начали судить бывшего эксперта Министерства ЖКХ региона Олега Бызова.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске начали судить бывшего эксперта Министерства ЖКХ региона Олега Бызова. Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда.
Бызова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Как выяснили следователи, чиновник обманул директора ООО «Ликстрой». Суть истории такова, что Олег Бызов предложил предпринимателю свое покровительство при участии в программе капремонта домов, расположенных по адресу Советская, 65 и Ленина, 53.
За свои услуги бывший эксперт Министерства ЖКХ попросил 900 тысяч рублей. Однако на самом деле повлиять на что-либо он не мог.
− Деньгами в дальнейшем обвиняемый распорядился по своему усмотрению, − рассказали в суде.
В судебном заседании, которое состоялось 6 декабря, было оглашено обвинительное заключение. Также начали опрашивать свидетелей.
Следующее заседание назначено на 14 декабря.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер