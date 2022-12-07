В Новосибирской области младенец заразился клещевым энцефалитом из-за козьего молока

Двухмесячный ребенок заразился энцефалитом, выпив некипячёное козье молоко. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области двухмесячный ребенок заразился клещевым энцефалитом, выпив некипячёное козье молоко. Об этом сообщила главный врач детской больницы № 3 Татьяна Комиссарова на брифинге в агентстве «Интерфакс». Она подчеркнула, что не всегда можно подцепить болезнь напрямую от клеща. Достаточно просто выпить некипячёное молоко зараженного животного.

— За последние три года активно регистрируются случаи вирусного клещевого энцефалита у детей. Может не такие большие цифры, как у взрослых, но в пределах 20–25 человек мы каждый год ребятишек лечим. В этом году у нас не было тяжелых форм энцефалита и детей в реанимации. А в прошлом году три ребенка болели очень тяжело. Они все ушли в глубокую инвалидизацию. Не было летальных исходов, — рассказала Татьяна Комиссарова.

Врач добавила, что заболевают клещевым энцефалитом непривитые дети, поэтому лучший способ обезопасить ребенка – прививка. Поставить вакцину от энцефалита можно с трех лет.

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