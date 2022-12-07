Продажи автокредитов ВТБ в Новосибирской области в ноябре выросли на 43%

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В Новосибирской области в ноябре физические лица провели в ВТБ кредитных сделок на покупку автомобилей на сумму более 40 млн рублей, увеличив результат к октябрю на 43%. Средний чек одного автокредита составил 1,1 млн рублей. В целом по итогам 11 месяцев свыше 340 заемщиков получили в банке автокредиты на 400 млн рублей.

Около половины продаж (48%) пришлась на новые машины, спрос на которые продолжает расти на фоне действия программ господдержки. Наибольшим интересом у заемщиков пользуются российские марки - самой популярной маркой у новосибирцев стала Lada, на нее сейчас приходится каждая третья кредитная сделка. Вторую позицию занимает UAZ с долей 12%.

- Льготная программа продолжила стимулировать продажи автомобилей. Благодаря скидке на новые транспортные средства спрос на нее у автолюбителей оставался высоким: в ноябре 46% новосибирских заемщиков банка воспользовались этой мерой поддержки и приобрели новое транспортное средство. Всего в текущем году общий объем выдач ВТБ в нашем регионе в рамках госпрограммы субсидирования автокредитов составил около 45 млн рублей. Уверены, что в следующем году программа позволит поддержать еще большее количество покупателей авто, - прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.