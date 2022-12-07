Не дать увести деньги граждан в «коммунальные» офшоры

Александр Аксёненко, депутат Госдумы. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Депутат Госдумы Александр Аксёненко отметил, что на пленарном заседании коллеги-депутаты единогласно поддержали в первом чтении инициативу партии СРЗП. Речь идет о концессионных соглашениях в системе тепло-, водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем.

Что такое офшоры для коммунальной сферы и как они работают - с этим жители Новосибирска могли ознакомиться благодаря нашумевшему судебному разбирательству по делу Михаила Абызова (некогда владевшего акциями энергетических компаний Новосибирска).

Парламентарий пояснил, как данный законопроект поможет защитить от вывода в офшоры деньги граждан:

- Когда речь идет о концессии в сфере ЖКХ, мы должны понимать, что главный источник компенсации затрат и вложений для инвесторов - это как раз ежемесячные платежи граждан. И эти транзакции не должны уходить в офшоры. Таким образом мы закрываем одну из лазеек. Кроме того, сегодня мы как никогда отчетливо видим, насколько чувствительна система ЖКХ и насколько на ней завязана наша жизнедеятельность. Свет, вода, тепло - это вопрос экономической безопасности и сферы жизнеобеспечения всего государства.

Рабочая группа продолжит работу в данном направлении.