В Новосибирской области установят 23 пункта весогабаритного контроля

До конца 2024 года в Новосибирской области появятся 23 пункта весогабаритного контроля.
Фото: Иван МАКЕЕВ
До конца 2024 года в Новосибирской области появятся 23 пункта весогабаритного контроля. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Данную тему подняли на заседании комиссии при правительстве НСО. Там обсудили меры, направленные на обеспечение сохранности автодорог.
Для этой цели будут использоваться автоматические и передвижные пункты весогабаритного контроля. В 2023 году планируют установить шесть таких устройств.
− До конца 2024 года в регионе должно быть установлено 23 пункта весогабаритного контроля, − отметили в правительстве.
Увеличение количества пунктов контроля позволит контролировать 82% всех грузовых перевозок по дорогам региона.
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