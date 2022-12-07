В Новосибирской области установят 23 пункта весогабаритного контроля

До конца 2024 года в Новосибирской области появятся 23 пункта весогабаритного контроля. Фото: Иван МАКЕЕВ

До конца 2024 года в Новосибирской области появятся 23 пункта весогабаритного контроля. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Данную тему подняли на заседании комиссии при правительстве НСО. Там обсудили меры, направленные на обеспечение сохранности автодорог.

Для этой цели будут использоваться автоматические и передвижные пункты весогабаритного контроля. В 2023 году планируют установить шесть таких устройств.

− До конца 2024 года в регионе должно быть установлено 23 пункта весогабаритного контроля, − отметили в правительстве.

Увеличение количества пунктов контроля позволит контролировать 82% всех грузовых перевозок по дорогам региона.

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