Новосибирец сделал неожиданный подарок жене, участвующей в конкурсе красоты

Мужчина вручил подарок любимой жене на сцене. Фото: vk.com/matvei_mihalych

Новосибирец сделал неожиданный подарок своей жене, участвующей в конкурсе красоты. 42-летняя Катерина Арестова решила попробовать свои силы в конкурсе «Lady world».

- Изначально я выиграла конкурс «Леди Сибири» и решила принять участие в этом состязании. Оно проходило в Сочи. На открытии мы показывали визитку, а в самом финале было шоу и дефиле в брендовой одежде, - рассказала КП-Новосибирск Катерина Арестова, участница конкурса. – Мне присудили номинацию «Star world lady».

Катерина вспоминает, что после вручения номинации ведущий объявил о подарке для одной из участниц конкурса. Женщина не поверила своим глазам, когда увидела супруга, поднимающегося на сцену с… шубой.

- Я ее хотела себе еще год назад, но когда нашла, она оказалась дороже, чем муж хотел на нее потратить. Ее цена 374 тысячи рублей. Когда наступила весна, я и забыла о ней, поэтому я очень удивилась подарку. Честно, чуть не расплакалась. За 22 года совместной жизни это один из самых ярких моментов, - говорит женщина. – Мы летели в Сочи вместе, и у нас было два чемодана. Я даже не подозревала о том, что в одном из них лежит моя мечта.

Катерина уже несколько раз «выгуливала» подарок от любимого мужа в городе.

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