Новосибирские школьники подарили маскировочные сети участникам СВО

Школьники решили плести сети вместо детских игр на переменах. Фото: Предоставлено инициативной группой "Тепло матери - Фронту"

Школьники из Новосибирской области сплели 120 квадратных метров маскировочных сетей в помощь участникам СВО. Дети из школы села Отреченская работали прямо на переменах:

- Я библиотекарь в маленьком селе с населением меньше полутысячи человек. Осенью мы с женщинами присоединились к акции чановской пенсионерки по пошиву балаклав. С помощью движения «Тепло матери» мы узнали про акцию «Замаскируй сердечко солдату» в школах и решили плести сети, – рассказала КП- Новосибирск волонтер Валентина.

Акцию начали дети Чановской школы №1. Там дети, начиная с 5 класса, приносят ненужные вещи, режут их и плетут маскировочные сети в виде сердечек. За три месяца акция распространилась по разным районам Новосибирской области. Ее подхватили в Отреченской школе, а в Кыштовской школе № 2 организовали пошив балаклав.

Организаторы акции отметили, что вдохновились примером 62-летней пенсионерки, которая вместе с соседками начала шить балаклавы в сентябре 2022 года, оборудовав швейный цех в подъезде собственного дома. Теперь основной базой движения стал местный Дом быта в селе Чаны.

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