Под Новосибирском в страшном пожаре погибли 62-летние супруги. Фото: СК РФ НСО.
Смертельный пожар произошёл в селе Верх-Ирмень под Новосибирском. Там загорелся частный жилой дом. В ходе тушения огня в помещении нашли тела мужчины и женщины, супружеской пары. Погибшим было 62 года.
– По факту случившегося следователи проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства ЧП, произошедшего 6 декабря. Для выяснения причины гибели супружеской пары проводят судмедэкспертизу, – говорится в сообщении Следственного комитета.
По предварительным данным, произошло возгорание из-за неисправности в доме печного отопления.
После проверки в СК примут решение в соответствии с законом.
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