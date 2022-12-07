В Новосибирске магазинный вор пытался пронести мимо кассы дорогой алкоголь

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В 13:19 бойцы ГБР-73 задержали подростка, пытавшегося вынести из магазина в Западном микрорайоне продукты питания на сумму свыше 600 рублей. Сообщить телефонный номер своих родителей мальчик отказался, и поэтому был передан сотрудникам полиции.

В 15:42 серийный вор был схвачен экипажем ГБР-72 на ул. Высоцкого. Мужчина попался на краже, вынося через кассу под верхней одеждой бутылку алкоголя стоимостью более 2 000 рублей. Правонарушитель был передан полиции, т. к. это хищение оказалось далеко не первым в его криминальной карьере.

В 16:45 на ул. Громова ГБР-76 задержал 71-летнюю пенсионерку, не рассчитавшуюся в супермаркете за пачку сливочного масла. Женщина уже второй раз попалась на краже масла, но в первый была отпущена администрацией магазина из уважения к ее возрасту и в виду незначительности правонарушения. Несмотря на доказанный видеокамерами факт хищения, женщина настаивала на своей невиновности, поэтому гвардейцам ничего не оставалось, как передать её полиции.

Вечером удача повернулась спиной еще к двум серийным магазинным ворам. В 19:49 мужчина 35 лет попался экипажу ГБР-77 при попытке вынести из супермаркета в Заельцовском районе сыр и рыбные консервы на сумму 3 500 рублей. А в магазине на ул. Кирова бойцы ГБР-74 в 20:45 задержали вора, укравшего бутылку коньяка за 610 рублей. Оба инцидента оказались для правонарушителей не первыми, поэтому мужчин передали полиции.

Всего за прошедшие сутки сотрудники ГВАРДИИ пресекли на территории Новосибирска 29 правонарушений, включая хищения, драки и дебош в гостинице.