Жители поселка под Новосибирском пожаловались на разрушенный мост, по которому в школу ходят дети

Мост через ров. Фото: предоставлено Надеждой
Жители рабочего поселка Мошково в Новосибирской области пожаловались на сломанный мост через реку. На кадрах, которые они прислали в редакцию КП-Новосибирск, видно, что деревянная переправа находится в критическом состоянии.
- В прошлом году у нас затопило дорогу. Наша администрация смогла отвести реку, чтобы вода уходила, и через нее проложили мост. Прошел год, и он уже почти разрушен, а через него дети ходят в школу. А если что случится? – возмущается Надежда, местная жительница.
По словам женщины, жители рабочего поселка неоднократно жаловались в администрацию, но ничего не изменилось.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер