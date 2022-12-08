Жители поселка под Новосибирском пожаловались на разрушенный мост, по которому в школу ходят дети

Мост через ров. Фото: предоставлено Надеждой

Жители рабочего поселка Мошково в Новосибирской области пожаловались на сломанный мост через реку. На кадрах, которые они прислали в редакцию КП-Новосибирск, видно, что деревянная переправа находится в критическом состоянии.

- В прошлом году у нас затопило дорогу. Наша администрация смогла отвести реку, чтобы вода уходила, и через нее проложили мост. Прошел год, и он уже почти разрушен, а через него дети ходят в школу. А если что случится? – возмущается Надежда, местная жительница.

По словам женщины, жители рабочего поселка неоднократно жаловались в администрацию, но ничего не изменилось.

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