В Новосибирске откроют 35 ёлочных базаров

Ёлочные базары развернут на улицах Новосибирска. Фото: Валерий ШАХОВ

В Новосибирске открываются первые ёлочные базары. Мэрия Новосибирска выдала 35 разрешений на обустройство торговых точек по продаже хвойных деревьев – на той территории, которая находится в муниципальной собственности. Об этом сообщили в среду, 7 декабря, в пресс-центре мэрии.

На правом берегу загоны с ёлками разместят по адресам: Ленина, 12, Дуси Ковальчук, 75, 173 и 91, на улице Дачная, 25, Объединения, 27, на улице Бориса Богаткова в домах № 201, № 163/9, с № 245 по № 247 и с № 241 по № 243.

Также палатки с новогодними пихтами появятся на улицах В. Высоцкого, 31/1, Чапаева, 1, Авиастроителей, 1/6, Большевистской, 52/1, Никитина, 64, Выборной, 125/1, Гусинобродском шоссе, 20, Гоголя, 180, Крылова, 53, Рассветной, 6.

Кроме того, ёлочные базары устроят на проспекте Дзержинского, 30/1, улице Кропоткина, 263а и с дома № 36в на улице Державина до улицы Семьи Шамшиных, на Учительской, 17 и Нарымской, 21.

На левом берегу можно будет купить новогоднюю ель на Громова, 7, Зорге, 269, Комсомольской, 10, Курганской, 38а, Колхидской, 11, Блюхера, 27, Титова, 5, на проспекте Карла Маркса между домами № 29 до № 33, на Пархоменко, 26 и Часовой, 1.

Продавцам выдали разрешение до конца текущего года. Помимо обозначенных территорий, предпринимателям разрешено размещать ёлочные базары на частной территории.

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