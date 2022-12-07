В Новосибирске водитель тягача зацепил прицепом иномарку и скрылся с места ДТП

Пострадала легковушка марки Toyota Ist. Фото: АСТ-54

В Новосибирске водитель тягача зацепил прицепом иномарку, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Инцидент произошел 6 декабря примерно в 12:00. Пострадала легковушка марки Toyota Ist. Как рассказала водитель авто, она ехала с Октябрьского моста в сторону Большевистской. Там ее и настиг большегруз.

На фото видно, что у иномарки разбиты заднее и левое боковое стекла. Сейчас водитель «Тойоты» ищет свидетелей произошедшего.

− Если есть водители, которые ехали в это время по встречной полосе, большая просьба откликнуться! – написала сибирячка.

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