В Новосибирске водитель тягача зацепил прицепом иномарку и скрылся с места ДТП

Пострадала легковушка марки Toyota Ist. Фото: АСТ-54
В Новосибирске водитель тягача зацепил прицепом иномарку, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
Инцидент произошел 6 декабря примерно в 12:00. Пострадала легковушка марки Toyota Ist. Как рассказала водитель авто, она ехала с Октябрьского моста в сторону Большевистской. Там ее и настиг большегруз.
На фото видно, что у иномарки разбиты заднее и левое боковое стекла. Сейчас водитель «Тойоты» ищет свидетелей произошедшего.
− Если есть водители, которые ехали в это время по встречной полосе, большая просьба откликнуться! – написала сибирячка.
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