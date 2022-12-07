Стали известны даты зимних каникул у новосибирских школьников

Новосибирские школьники отдохнут на новогодних каникулах с 26 декабря. Фото: Telegram-канал Анны Терешковой.

В мэрии Новосибирска рассказали, когда ученики выйдут на зимние каникулы. Школьники уйдут отдыхать в конце декабря и вернутся за парты после Нового года и Рождества.

– Рекомендовано установить зимние каникулы в 2022/2023 учебном году с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, – уточнили в пресс-центре мэрии.

Образовательные учреждения могут сдвигать даты, но каникулы обязательно должны длиться две недели.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил КП-Новосибирск, что даты дополнительных зимних каникул для первоклассников устанавливает каждая школа самостоятельно. Обычно это неделя в середине февраля.

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