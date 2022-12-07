В Новосибирске в бизнес-центре на Советской отключили отопление

В бизнес-центре на Советской, 64 отключили отопление. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В среду, 7 декабря, в бизнес-центре на Советской, 64 отключили отопление. Об этом КП-Новосибирск рассказала одна из читательниц.

Сибирячка уточнила, что горячая вода и отопление пропали из-за коммунальной аварии − где-то прорвало трубу.

− Починить обещают в течение дня, − добавила читательница КП-Новосибирск.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске без отопления остались жители 73 домов на улице Петухова.

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