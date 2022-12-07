В новосибирской школе детей отправили домой из-за осыпавшейся с потолка штукатурки

Родители забили тревогу из-за отошедшей с потолка краски. Фото: предоставлено администрацией школы № 135.

В среду, 7 декабря, в школе № 135 в Кировском районе Новосибирска родители подняли тревогу из-за «обвала потолка». Отец одного из первоклассников сообщил об инциденте и последующих поборах на ремонт в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

– Администрация школы сказала родителям, что денег на ремонт нет, учитель пытается собрать денег с родителей, – указано в посте.

Также родитель прислал аудиозапись, в которой учитель просит забрать детей пораньше.

– Прошу забрать детей сегодня в 10 часов, так как у нас в классе осыпается потолок. Мы сейчас находимся в актовом зале, дети рисуют. Два дня мы будем на дистанте: четверг и пятница, – сообщает педагог.

В школе № 135 КП-Новосибирск рассказали, что родители сильно преувеличили ситуацию: с потолка просто осыпалась штукатурка, никакого обвала не было.

– Немного откололась штукатурка и краска с потолка. Но панику подняли такую, что нам уже звонили из администрации, – сообщили КП-Новосибирск в школе. – Дети переведены сегодня на обучение в другой класс. Завтра проблема будет устранена.

Классный руководитель первоклассников написала объяснительную и отпустила детей домой после третьего урока. Про сбор денег с родителей не может быть и речи, заверили в школе.

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