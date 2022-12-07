В Новосибирске будут судить бригадира за смерть рабочего после падения с высоты в театре Афанасьева

В Новосибирске будут судить бригадира за смерть рабочего после падения с высоты. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске перед судом предстанет бригадир, по вине которого с высоты сорвался рабочий. Пострадавший после ЧП умер в больнице спустя несколько месяцев. Об этом сообщает СК РФ по Новосибирской области. Бригадира будут судить по части 2 статьи 143 УК РФ за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Как уточнил КП-Новосибирск источник, ЧП произошло в строящемся здании театра Афанасьева.

– Следствие установило, что бригадир должен был соблюдать правила охраны труда при производственных работах. Однако он нарушил нормы требований работ на высоте, не обеспечил соответствующих условий своему подчиненному. В результате чего 12 июля 2022 года электромонтажник сорвался с высоты, когда настраивал в зрительном зале светодиодную ленту. Делал рабочий это при помощи сборно-разборной строительной вышки без страховки. Мужчина упал с высоты примерно 4-х метров. В результате падения получил множественные переломы. Несколько месяцев за его жизнь боролись врачи, но спасти его не удалось, – говорится в сообщении Следственного комитета.

В прокуратуре Новосибирской области добавили, что дело 38-летнего бригадира направили в Центральный районный суд Новосибирска. Там его рассмотрят по существу

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