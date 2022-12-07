Лунное гало и световые столбы украсили небо над Новосибирском

Лунное гало засняли в мороз. Фото: группа "Наблюдения за Погодой в России и Европе" "ВКонтакте"
Новосибирцы засняли лунное гало и световые столбы лунного света в небе над городом. Снимки, сделанные с 5-го этажа, опубликовали подписчики сообщества «Наблюдения за Погодой в России и Европе» в среду, 7 декабря.
Астрономы считают, что лунное гало – это не редкое явление и наблюдать его можно будет в морозы.
- Гало похоже на радугу после дождя, мы видим преломление света в кристалликах льда, повисших в морозном воздухе. Лунное гало зависит от яркости спутника Земли, а вот солнечное гало я вижу каждое утро, – сообщила КП-Новосибирск сотрудник учебного планетария СГУГиТ Виктория Дамм. – Световые столбы ярче всего видно в сильные морозы. Они появляются со светом луны или из-за искусственной засветки города.
Световые столбы лучше видно в сильный мороз. Фото: группа "Наблюдения за Погодой в России и Европе" "ВКонтакте"
Астроном отметила, что сейчас проходит яркий этап великого противостояния Марса – редкого явления, когда Солнце, Луна и Марс выстраиваются в одну линию на звездном небе. Лучше всего наблюдать противостояние Марса после захода солнца в восточной части небосвода.
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