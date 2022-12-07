Массовое ДТП с микроавтобусом и контейнеровозом произошло в Первомайском районе Новосибирска. Фото: "АСТ-54".

Утром в среду, 7 декабря, в Первомайском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Участниками аварии, говорят очевидцы, стали как минимум 7 машин. Кадры с места ЧП показали в соцсети.

– В ДТП пострадали: бортовая «ГАЗель», компактный автомобиль Mazda Demio, седаны Renault Logan, и Daewoo Nexia, универсал LADA Vesta, микроавтобус и контейнеровоз,– уточнили в группе «АСТ-54».

Участниками аварии, говорят очевидцы, стали как минимум 7 машин. Фото: "АСТ-54".

Спровоцировал аварию водитель контейнеровоза. На видео, на которое попал момент ДТП, видно, что он съехал с дороги и стал виновником случившегося.

Очевидцы добавили, что у водителя Daewoo Nexia разбит нос.

В ГИБДД по Новосибирску аварию пока не прокомментировали. Фото: "АСТ-54".

В ГИБДД по Новосибирску аварию пока не прокомментировали. Информация уточняется.

У водителя Daewoo Nexia разбит нос. Фото: "АСТ-54".

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