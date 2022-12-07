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НовостиОбщество7 декабря 2022 3:21

4G билайн в Новосибирске стал на треть быстрее

Оператор связи билайн «разгрузил» свою сеть в Новосибирске, завершив очередную оптимизацию параметров сети. За счет успешно проведенных работ скорость передачи данных 4G LTE выросла, в среднем, на 30%
Изображение от jannoon028 на Freepik

Изображение от jannoon028 на Freepik

Данная оптимизация позволяет настроить сеть так, чтобы большее число пользователей одновременно могло пользоваться мобильным интернетом на больших скоростях. Для наглядности её можно сравнить с увеличением проезжей части: как если бы загруженным городским улицам добавили по несколько полос, расширили узкие участки и построили новые крупные магистрали. Такое решение особенно актуально и показывает наиболее высокие результаты в тех населенных пунктах, где плотная застройка вышками связи и большое число абонентов.

- Представьте, что вы собираетесь утром на работу, перед поездкой проверяете пробки в одном из сервисов, а там все дороги зелёные. Вот так сейчас и выглядит сеть 4G билайн в Новосибирске. Можно сказать, что мы нивелировали все пробки на дорожной карте нашей сети в городе. И теперь наша сеть готова принять ещё больше абонентов при сохранении высокого качества связи, - комментирует результаты проделанной работы директор Новосибирского отделения билайн Сергей Бубен.

Один из плюсов данной оптимизации для абонентов - рост доступности голосовой связи в режиме Voiceover LTE (VoLTE)*, технологии, которую билайн вместе с взаимодополняющей технологией VoiceoverWi-Fi (VoWiFi)** запустил в Новосибирской области. Сервисы позволяют в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE или домашнюю, гостевую сеть Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником. Такие звонки тарифицируются в рамках пакета минут тарифного плана.

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*голос через LTE.

** голос через Wi-Fi.