4G билайн в Новосибирске стал на треть быстрее

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Данная оптимизация позволяет настроить сеть так, чтобы большее число пользователей одновременно могло пользоваться мобильным интернетом на больших скоростях. Для наглядности её можно сравнить с увеличением проезжей части: как если бы загруженным городским улицам добавили по несколько полос, расширили узкие участки и построили новые крупные магистрали. Такое решение особенно актуально и показывает наиболее высокие результаты в тех населенных пунктах, где плотная застройка вышками связи и большое число абонентов.

- Представьте, что вы собираетесь утром на работу, перед поездкой проверяете пробки в одном из сервисов, а там все дороги зелёные. Вот так сейчас и выглядит сеть 4G билайн в Новосибирске. Можно сказать, что мы нивелировали все пробки на дорожной карте нашей сети в городе. И теперь наша сеть готова принять ещё больше абонентов при сохранении высокого качества связи, - комментирует результаты проделанной работы директор Новосибирского отделения билайн Сергей Бубен.

Один из плюсов данной оптимизации для абонентов - рост доступности голосовой связи в режиме Voiceover LTE (VoLTE)*, технологии, которую билайн вместе с взаимодополняющей технологией VoiceoverWi-Fi (VoWiFi)** запустил в Новосибирской области. Сервисы позволяют в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE или домашнюю, гостевую сеть Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником. Такие звонки тарифицируются в рамках пакета минут тарифного плана.

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*голос через LTE.

** голос через Wi-Fi.