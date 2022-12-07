Бывший главный онколог Новосибирской области возглавил кемеровскую онкологическую службу

Бывший главный онколог Новосибирской области возглавил кемеровскую больницу. Фото: Прямой эфир / Новосибирская область.

Бывший главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров стал главврачом Кузбасского клинического онкологического диспансера имени М. С. Раппопорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Вадима Захарова новому коллективу представил кемеровский губернатор Сергей Цивилев. Глава региона отметил, что возлагает на профессионала большие надежды: с его помощью удастся быстро перестроить и усовершенствовать работу учреждения.

Вадим Захаров – кандидат медицинских наук, врач-онколог и торакальный хирург. Он был главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава Новосибирской области и возглавлял онкологический диспансер региона.

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